Sahara Occidental: Horst Köhler interpellé à propos des 50 filles séquestrées par le Polisario

Evoquant les preux chevaliers des droits de l'Homme, José Morales leur demande d'"abandonner leurs assertions sur les droits de l'Homme et d'agir effectivement pour la libération de sa fille et celle des 50 autres filles retenues contre leur gré dans les camps de Tindouf".

«Nous demandons seulement qu'elles soient transférées en Espagne, afin qu'elles puissent exprimer leur opinion librement et dans le plein exercice de leurs droits, sans pression ni coercition, mais avec sécurité et garanties», a lancé le père de Maloma, José Morales, déplorant que le gouvernement Rajoy n'ait exercé aucune pression sur le front Polisario pour relâcher sa fille adoptive. Le gouvernement central espagnol est appelé «à prendre les mesures nécessaires pour obliger le Polisario à organiser une réunion entre les femmes séquestrées et Horst Köhler à l'ambassade d'Espagne à Alger».

