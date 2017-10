Maroc: Le GPBM se réserve tous les droits de recours

Le ministre des Affaires étrangères d'Algérie a accusé le vendredi 20 octobre 2017 «les banques marocaines de blanchir l'argent du hachisch ».

L'ensemble du secteur bancaire marocain s'insurge vigoureusement contre ces allégations graves et mensongères.

Ces déclarations témoignent de l'ignorance totale et flagrante des règles de gouvernance et d'éthique qui régissent les activités des banques marocaines dans le monde et bien entendu sur le continent africain.

Ces mêmes déclarations s'inscrivent totalement à contre-courant de l'évolution institutionnelle et économique qu'ont connue nos frères africains dans tous les domaines.

De la reconnaissance des instances internationales notamment la Banque mondiale, le FMI et le groupe intergouvernemental de référence mondiale le « GAFI « (Groupe d'Action Financière) , des agences de notation et des observateurs de la finance dans le monde, le secteur bancaire marocain est cité comme référence dans la région MENA et en Afrique par sa solidité, ses performances et son respect des règles prudentielles les plus avancées particulièrement les normes Bâle II et III, IFRS...

Il est également reconnu pour sa bonne gouvernance, sa transparence et son action de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément aux normes du GAFI dont le Maroc est membre fondateur et ce en plus des différentes obligations internationales de conformité et d'échanges de renseignements financiers auxquelles le Maroc adhère.

Les établissements bancaires marocains associés à des banques internationales de renom, sont encadrés par une législation bancaire des plus modernes avec des normes avancées de lutte contre le blanchiment de capitaux et sont soumis à une supervision bancaire rigoureuse et en continu par la Banque centrale du Maroc (Bank Al-Maghrib).

Les banques marocaines appliquent cette même rigueur de conformité dans leur développement à l'international y compris en Afrique avec une stratégie clairement définie et un modèle transparent dans tous ses volets, économiques, financiers, techniques, humains et sociaux.

Fort de tous ces atouts, le secteur bancaire marocain fait confiance dans notre continent africain et s'engage sur le terrain dans son développement au profit de sa population et de son économie et ce depuis des décennies.

Nous demeurons vigilants et mobilisés afin de préserver et de renforcer notre présence et notre contribution au développement économique et social en Afrique, dans le strict et constant respect des meilleures pratiques internationales ainsi que des normes et standards les plus modernes.

Le Groupement professionnel des banques du Maroc se réserve tous les droits de recours contre les graves déclarations du ministre des Affaires étrangères d'Algérie.