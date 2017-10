Egypte: Territoires palestiniens - La réconciliation Hamas-Fatah agite les réseaux sociaux

Malgré le processus de réconciliation, les détentions d'opposants politiques se poursuivent. Une campagne demande leur libération. Ils seraient aujourd'hui quatre-vingts dans les geôles de l'Autorité palestinienne. Et plus d'une centaine ont été interrogés par les services de sécurité ces dernières semaines.

La visite à Gaza du Premier ministre palestinien Rami Hamdallah au début du mois, la signature de l'accord du Caire il y a une dizaine de jours entre les deux « frères ennemis » ou encore les récentes déclarations du mouvement islamiste qui refuse de renoncer à la lutte armée contre Israël : chaque épisode de cette saga est partagé et commenté, notamment sur Facebook où les Palestiniens de Cisjordanie et Gaza saluent ce processus et affichent tour à tour leur optimisme mais aussi un certain soulagement.

Si le chemin vers la réconciliation est encore long, les internautes palestiniens expriment leurs espoirs et leurs attentes. « Al Musalaha », « la réconciliation » en arabe, fait l'objet de nombreuses publications sur les réseaux sociaux depuis l'annonce du processus engagé entre le Fatah aux manettes de l'Autorité palestinienne et le Hamas.

