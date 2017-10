Burkina Faso: Ouagadougou - 251 véhicules de l'Etat contrôlés, 10 conduits en fourrière

Il faut rompre avec le passé d'une Afrique caractérisée par des violences et l'impunité.… Plus »

«Les différentes campagnes de sensibilisation menées ont eu un impact positif sur le respect de la réglementation en matière d'utilisation des véhicules de l'Etat. Mais nous disons que des efforts doivent se poursuivre pour atteindre un taux de non-conformité nul», a-t-elle souligné. Au cours de la conférence, la directrice générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'Etat a traduit sa reconnaissance aux forces de défense et de sécurité qui ont conduit l'opération.

L'opération avait aussi été menée dans d'autres villes du Burkina Faso en début d'octobre et visait à vérifier le respect de la réglementation en vigueur en matière d'utilisation des véhicules de l'Etat, notamment s'assurer de leur bonne gestion et limiter les abus. «Pour cette année 2017, nous sommes à 8 opérations de contrôle sur l'ensemble du territoire», a confié Edith Belem/Damiba qui a, par ailleurs, mentionné qu'au total 493 véhicules ont été contrôlés dans les villes de Bobo-Dioulasso, Dédougou, Koudougou, Ouagadougou et Kaya dont 18 véhicules admis en fourrière.

