Sénégal: Le Casa-Sports veut disposer de ses propres infrastructures à l'horizon 2020

"C'est la meilleure manière" de rendre le Casa-Sports "attrayant et attractif", de manière à bien le positionner pour qu'il puisse "obtenir son autonomie financière, technique et administrative", a-t-il par ailleurs ajouté.

Selon lui, dans le contrat liant les deux parties, "il est aussi prévu une descente régulière des techniciens sochaliens pour procéder au suivi et à l'évaluation de nos techniciens et sur place d'accompagner ceux n'ayant pas fait le déplacement".

"L'objectif, dès notre arrivée à la présidence du club, est de doter le club d'infrastructures propres et le rendre visible et attractif", a relevé Seydou Sané en marge de l'assemblée générale du comité "Allez Casa", samedi, à Dakar.

Dans cette perspective, le Casa-Sports de Ziguinchor a signé des conventions de partenariat avec un club slovène (SD Bukovci FC), l'équipe du FC Sochaux (France) et des partenaires économiques et financiers devant l'aider à ériger son centre technique, selon son président.

