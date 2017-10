Sénégal: La société civile francophone pour des "réponses spécifiques" à la marchandisation du secteur

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Cette conférence qui prend fin jeudi, réunit une centaine de délégués représentants de la société civile et des Etats de 26 pays francophones ainsi que des chercheurs et des organisations internationales.

Or, selon M. Mbaye, "la vérité, c'est que les plus démunis doivent être activement accompagnés pour pouvoir en bénéficier".

"La question de l'offre éducative gratuite et de qualité doit être garantie par les Etats", a-t-il souligné, estimant que la privatisation a été jusque-là "considéré comme un appoint mais les gouvernements doivent toujours jouer le rôle principal en termes d'offre et de régulation".

Il a rappelé que depuis 2015 un consortium international d'organisations travaillait sur la privatisation de l'éducation et les droits de l'Homme, afin de "mieux cerner les enjeux de ce phénomène et agir de manière collective et constructive".

"Il ne faut pas que la présence d'acteurs privés remette en cause ces droits fondamentaux d'éducation publique de qualité pour tous", a fait valoir M. Allaire au cours de cette conférence qui se déroule au siège de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation (IFEF), à Dakar.

"L'idée est de promouvoir la réflexion, le débat et quand nécessaire la mobilisation contre la marchandisation de l'éducation, afin de garantir que les systèmes éducatifs promeuvent la réalisation du droit à l'éducation", a expliqué, à l'ouverture de la rencontre, le représentant du Comité syndical francophone de l'éducation et de la formation (CSFEF), Luc Allaire.

