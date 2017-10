Congo-Kinshasa: Meeting de Félix Tshisekedi à Lubumbashi - La mairie s'oppose

L'exercice démocratique en RDC demeure en panne. Le meeting du président du Rassemblement, prévu ce lundi 23 octobre à Lubumbashi, ne pourra pas se tenir. Le maire de la ville s'y oppose. Mais le Rassemblement s'en tient de droit. La tension reste perceptible.

Prévu pour ce lundi 23 octobre à Lubumbashi, le meeting du président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, ne pourra plus se tenir. D'après le communiqué signé par le maire de la ville, Jean Oscar Sanguza, « aucune manifestation à caractère public ne peut être organisée sans l'autorisation écrite de l'autorité urbaine introduite avec accusé de réception 7 jours avant ». Le maire précise dans ce communiqué que « les bourgmestres de la commune ainsi que le commandant de la police congolaise district de Lubumbashi Ouest et Est sont instruits en ce qui les concerne de faire respecter la présente mesure ».

Par ailleurs, une délégation du Rassemblement se trouve à Lubumbashi pour de dispositifs relatifs à la tenue de cette manifestation. Celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une tournée politique voulue par Félix Tshisekedi. Et sur place, la tension est vive. Le Porte-parole de Félix Tshisekedi, Abraham Lwakabwanga a fait état, hier dimanche, de l'arrestation des combattants de l'Udps trouvés au siège de leur parti à Lubumbashi. La police et la garde républicaine ont arraché les affiches et autres drapeaux.

« Nous condamnons avec la plus grande énergie ces actions barbares, indignes d'un Etat qui se proclame être membre du Conseil des droits de l'homme. Et nous exigeons sans délai la libération de tous les combattants et la restitution de tout le matériel saisi », a déclaré Abraham Lwakabwanga.

Docteur Mukwege, dans son tweet, pense qu'une telle mesure est contraire à l'article 64 de la Constitution.

Article 64

Loin de Lubumbashi, à Kinshasa des signaux pour contraindre les acteurs du Rassemblement au silence sont donnés. La matinée politique de l'Union Démocratique Africaine (UDA) parti cher à Claudel Lubaya a été interdite. Lubaya s'est dit pessimiste pour la tenue des élections conformément à l'Accord du 31 décembre et il appelle à l'application de l'article 64 de la Constitution, qui stipule que « tout Congolais doit faire échec à tout individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution ».

« Nous n'avons plus besoin de ce calendrier. Nous n'avons plus besoin des élections parce qu'elles ne se tiendront plus dans le délais prévu par l'Accord signé sous l'égide des évêques, le 31 décembre de l'année passée. Le schéma qui reste, c'est le départ de Monsieur Kabila. Seul l'article 64 de la Constitution peut sortir le pays de la crise », a-t-il déclaré.

Tôt le matin du samedi 21 octobre, les forces de l'ordre, ont pris d'assaut la salle Félicité à Kasa-Vubu où devrait se tenir la matinée politique de l'UDA. C'est plutôt dans le siège du parti que la rencontre a eu lieu.

Au menu, la situation politique. Pour sauver le pays de la crise actuelle, à en croire le Porte-parole de ce parti politique. Plusieurs opposants ont pris part à cette rencontre notamment Martin Fayulu, le leader du parti politique ECIDE.