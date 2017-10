Mali: Le gouvernement adopte le cadre organique du Secrétariat général de la Commission nationale malienne pour l'UNESCO

Il prend en compte la création de nouvelles divisions et de nouveaux postes prévus dans le Décret n°2016-0683/P-RM du 05 septembre 2016 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale.

Les textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du Secrétariat général de la Commission nationale malienne pour l'UNESCO et l'ISESCO ont été relus en 2016 en vue de renforcer ses moyens d'action.

Sur le rapport du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique du Secrétariat général de la Commission nationale malienne pour l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) et l'Organisation Islamique pour l'Education, la Science et la Culture (ISESCO).

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.