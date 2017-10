Sénégal: Les partisans du maire de Dakar déterminés à rester dans le Parti socialiste

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Dans son adresse, elle a soutenu que 8 mois de prison pour Khalifa Sall, suffisent parce que le dossier est éminemment politique. « Il s'est agi d'user de subterfuges de position de pouvoir pour éliminer un adversaire politique redouté », a-t-elle précisé. C'est pourquoi, Aminata Diallo a rappelé aux responsables du mouvement « Fal » Khalifa 2019 que maintenant, il faut être dans le temps de l'action car le peuple sénégalais a fini par comprendre que Khalifa Sall est victime d'une injustice flagrante. « Ainsi, parallèlement au rassemblement de la rançon à payer, il faut bien nous organiser pour porter sur le terrain le combat politique ; donc, au sortir de cette journée de réflexion de Thiès, un tableau de bord clair et net est peaufiné et va nous engager sur le champ de la mise en œuvre concrète », a-t-elle martelé.

Une rencontre de capitalisation et de partage des expériences présidée par leur coordonnatrice Aminata Diallo, ex-député et responsable d'un réseau des femmes solidaires pour un développement économique durable.

