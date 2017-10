Sénégal: Frais d'inscriptions à certains examens nationaux - « La valorisation des indemnités explique la hausse »

Le débat né de la publication de la lettre circulaire du décret n° 2017-1402 en date du 5 juillet 2017 portant création et organisation du fonds d'appui aux examens et concours (Faec) envoyée aux inspections d'académie le 10 octobre dernier et majorant les frais d'inscription de certains examens nationaux (Cfee, Bfem, Ceap et Cap) et du concours des élèves maîtres, a fait réagir le directeur des examens et concours.

Amadou Makhtar Ndiaye a rappelé la démarche inclusive qui a présidé à la prise de cette décision qui répond aux exigences de la nouvelle offre éducative et du mode d'évaluation des élèves qui requièrent des moyens matériels et financiers conséquents.

Selon Amadou Makhtar Ndiaye, les barèmes des frais d'inscription pour les examens nationaux (Cfee, Bfem, Ceap et Cap) et le concours des élèves-maîtres « n'ont pas évolué depuis 1994, soit 20 ans ».

C'est suite à trois rencontres avec les associations des parents d'élèves présidées par le ministre de l'Education nationale que la hausse a été décidée. A en croire le directeur des examens et concours, compte tenu du nombre sans cesse croissant d'élèves à évaluer, qui est passé de 15.000 à 252.000 candidats au Cfee, de moins de 10.000 à 200.000 candidats pour le Bfem, « une majoration était irréversible ».

En outre, poursuit-il, vu les changements intervenus dans l'offre avec le nouveau dispositif d'évaluation axé sur l'approche par les compétences, « les 2.520.000 feuilles requises pour l'examen d'entrée en 6e constituaient un lourd fardeau ». Ainsi, la qualité de l'offre étant une exigence aussi bien des parents, des apprenants que des enseignants, le nouveau dispositif organisationnel mis en place par la tutelle pour parer aux contraintes financières qui risqueraient de plomber tout le système éducatif, se justifie amplement.

Avec cette hausse qui ne doit nullement être analysée comme une volonté de l'Etat de mercantiliser l'éducation des enfants, les frais d'inscriptions pour les examens nationaux, approuvés par les parents d'élèves, passent désormais de 250 à 1.000 FCfa pour le Cfee, de 500 FCfa à 2.000 FCfa pour le Bfem, de 2.000 à 10.000 FCfa pour le Ceap et le Cap et enfin à 10.000 FCfa pour le concours des élèves-maîtres depuis l'année dernière.

Alors qu'avec cette majoration, le Sénégal est à 2.000 FCfa pour le Bfem, « des pays avec lesquels nous travaillons comme le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire sont à 5.000 FCfa depuis », dira-t-il à titre de comparaison.