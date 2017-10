Mauritanie: Le Président de la République reçoit des ambassadeurs des pays membres du conseil de sécurité

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu, en audience, vendredi au palais présidentiel à Nouakchott, une mission de l'organisation des Nations Unies comprenant les ambassadeurs des 15 pays membres du conseil de sécurité, actuellement en visite en Mauritanie.

A l'issue de cette audience l'ambassadeur d'Italie auprès des nations unies SEM. Sebastiano Cardi, a indiqué que l'entretien avec le Président de la République était très franche, très intéressante et utile pour tous le conseil de sécurité qui a pu entendre des propres paroles du Président de la République et de ses ministres, qui étaient naturellement présents à la réunion, l'importance des défis auxquels la Mauritanie et les pays du G-5 Sahel sont confrontés.

SEM. Sebastiano Cardi a dans ce sens précisé que ces défis sont des défis pour toute la communauté internationale, c'est pourquoi le conseil de sécurité se penchera dans les prochaines semaines et mois sur l'examen de la façon dont les nations unies et le conseil de sécurité pourront appuyer les efforts des pays du G-5 Sahel dans leur lutte contre le fléau terroriste, en particulier, et contre les trafics de tout genre, qui sont liés aux réseaux terroristes.

Il a enfin souligné qu'ils ont entendu le point de vue intéressant du Président de la République sur les causes et ce qu'il faut faire dans le futur proche, indiquant qu'il pense que pour tous les membres du conseil c'était un moment d'intérêt et qu'ils rapporteront à New York des éléments très utiles pour la discussion.

L'ambassadeur de France, SEM. François Delattre a, quant à lui, abondé dans le même sens que son collègue italien, indiquant qu'ils ont eu un entretien important avec le Président de la République dans lequel il a d'abord marqué avec beaucoup de force l'engagement résolu et exemplaire de la Mauritanie dans le combat non seulement contre le terrorisme mais contre l'ensemble des trafics qui le nourrissent.

Il a par la suite ajouté que le Président de la République a également, sans ambiguïté, souligné la nécessité d'un soutien résolu de la communauté internationale à travers, en particulier, l'action du conseil de sécurité, avant d'indiquer que le message était claire et qu'ils sont tous reconnaissants au Président mauritanien pour la clarté de son message et pour la clarté de son appel à une mobilisation rapide avec tous les moyens appropriés contre le terrorisme à travers la force du G-5 Sahel.

L'audience s'est déroulée en présence des ministres des affaires étrangères et de la coopération, de la défense nationale et de l'économie et des finances ainsi que du directeur de cabinet du Président de la République, du Chef d'état-major général adjoint des armées, du Chef d'état-major particulier du Président de la République, de l'ambassadeur, représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations-Unies et du coordinateur du système des Nations Unies à Nouakchott.

L'ambassadeur d'Ethiopie, SEM. Tekeda Alemou a, pour sa part, souligné qu'ils ont eu un échange de vues très utile avec Son Excellence le Président de la République, ajoutant que l'analyse qu'ils ont reçue du Président leur a montré la complexité du défi auquel la région est confrontée et le sérieux avec lequel la région tente de relever ce défi.

Il a par la suite indiqué qu'ils sont convaincus, après cette audience avec le Président, que la communauté internationale a vraiment la responsabilité de faire tout ce qui est nécessaire non seulement dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans le domaine du développement.

Il a enfin expliqué que la situation est très complexe et que les défis sont très redoutables, indiquant que ce qui se passe ici dans cette région est destiné à affecter le reste du monde et que par conséquent, ils sont tous convaincus que la communauté internationale a la responsabilité de faire tout ce qui est nécessaire pour aider la région à gérer les problèmes très complexes auxquels elle est confrontée .