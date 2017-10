Afrique du Sud - Après la récession, plus de 2 milliards de dollars de déficit

Selon Sanlam Investment Management (filiale de l'assureur éponyme), en plus de l'augmentation des impôts, la réduction des dépenses et la vente d'actifs, le gouvernement devra engager de profonds changement en termes de politique budgétaire pour obtenir un répit temporaire des agences de notation. Des changements de politique économique qui restent tributaire de l'élection interne de l'ANC prévue dans deux mois. Cette élection devrait se jouer entre Cyril Ramaphosa et Nkosazana Dlamini-Zuma respectivement vice-présidente de la République et ancienne présidente de la Commission de l'UA.

Une éventualité qui pourrait déclencher des sorties massives de fonds, alors que S&P Global Ratings et Fitch Ratings ont pour rappel réduit la notation de la dette en devises sud-africaine en avril dernier en réaction au remaniement surprise qui a débouché sur le limogeage de Parvin Gordhan. Pour éviter ce scénario, Gigaba devra s'atteler à maintenir la croissance à un taux minimum de 0,7% pour cette année et à 1,2% en 2018.

La réponse de Gigaba à cette situation est attendue le 25 octobre prochain, date fixée pour le traditionnel discours sur le budget à mi-mandat. Parallèlement, le ministre des Finances doit également faire face à des pressions politiques pour débloquer plus de financement à la compagnie aérienne nationale, South African Airways (SAA) et à d'autres entreprises publiques à court d'argent. Cette situation place le successeur de Parvin Gordhan dans une position inconfortable, alors que tous mouvement jugé suspect pourrait exposer l'Afrique du Sud à une dégradation de sa note souveraine.

Pretoria doit maintenant faire face à ce déficit, alors que le ministère des Finances est déjà aux prises avec la détérioration des perspectives de croissance, les luttes internes pour prendre le contrôle du patri qui attise l'incertitude politique et dissuade l'investissement, sans oublier les dommages collatéraux causés par la polémique des Gupta qui se transforme petit à petit en boite de pandore pour Jacob Zuma et son entourage.

Copyright © 2017 Ecofinance.sn. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.