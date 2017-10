Angola: Les banques américaines boudent toujours l'Angola

Bien que le Groupe d'action financière (Financial Action Task Force), un organisme intergouvernemental créé par le G7, ait retiré l'Angola de sa liste noire en 2016, citant des progrès significatifs dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les banques américaines et des ONG ne semblent pas partager cet avis. Transparency International a ainsi classé l'Angola parmi les 20 pays les plus corrompus au monde, durant les trois dernières années.

Ce mouvement a également aggravé la crise économique causée par la chute des prix du pétrole en 2014, sachant que ce dernier représente plus de 90% des exportations angolaises. Le nouveau gouvernement présidé par Joao Lourenco, qui a succédé le mois dernier à José Eduardo dos Santos (après 38 ans au pouvoir), a de son côté annoncé la poursuite de la réforme du secteur bancaire initiée par le gouvernement précédent. En témoigne la reconduction d'Archer Mangueira à la tête des Finances et de Valter Filipe Duarte da Silva comme gouverneur de la Banque centrale.

