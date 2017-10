Madagascar: MPPSPF - « Asa tana-maro » à Farafangana et Manakara

Onitiana Realy a mis en terre un plant de « mahampy » à Farafangana, la ville de sa naissance.

Après Nosy Varika et Mananjary dans la région Vatovavy Fitovinany, le Ministère de la Population de la Protection Sociale et de la Protection de la Femme (MPPSPF) poursuit son périple dans le Sud-Est en mettant sur le cap sur Farafangana et Manakara, de la région Atsimo- Atsinanana.

Ce fut l'occasion pour la ministre Onitiana Realy de rencontrer les communautés locales, dont celle de Manambotra Farafangana, sa ville natale. Dans cette localité, la population a participé aux travaux de Haute intensité de main-d'œuvre (HIMO), à l'image de ceux mis en place sur l'étendue du territoire national dans le cadre du dispositif « Asa tana-maro », depuis trois ans grâce aux divers partenaires techniques et financiers. Cependant, il s'agissait d'HIMO un peu particulier.

En effet, contrairement aux travaux d'assainissement habituels, le chantier de Manambotra était consacré à la plantation de « mahampy » ou encore « penjy », suite à une initiative de la population locale. Récoltable très rapidement -six mois seulement après la semence- cette plante sert de matière première pour divers produits artisanaux : natte, panier, ou encore des chapeaux, dont celui emblématique du défunt président Albert, auxquels les hommages pleuvaient dernièrement. Pendant trois jours, 500 personnes gagneront quotidiennement 5 000 Ariary en participant à cette plantation massive de « penjy » sur un ancien site de culture réhabilité s'étalant sur une cinquantaine d'hectares.

Autonomisation financière. Les candidatures féminines étaient encouragées, d'autant plus que la vannerie peut rapporter jusqu'à 60 000 Ariary par semaine par artisane. D'où l'engouement de gente féminine locale à procéder à ce « revival » de la filière « penjy ». D'ailleurs le MPPSPF, en tant que ministère de la Promotion de la Femme a toujours milité pour son autonomisation financière, raison pour laquelle il a adhéré à cette initiative locale.

Par ailleurs, comme à chaque descente du MPPSPF, des matériels ont été offerts aux associations de femmes pour promouvoir leurs activités génératrices de revenu. Conformément à leur demande, des formations en couture ont aussi été dispensées. En effet, seules cinq mères de famille sur 100 savaient coudre. Le MPPSPF a également pensé à leurs enfants en leur offrant des kits scolaires.

Manakara. Le 20 octobre, le « Sosialim-bahoaka » comme le souligne le communiqué du MPPSPF tournait à plein régime à Manakara qui a accueilli la délégation ministérielle dans la liesse. Le premier magistrat de la ville, Giscard Andriano a relevé l'urgence du nettoyage et du désengorgement d'une canalisation pluviale, bouchée après le passage d'Enawo. Les mères de familles les plus démunies ont donc participé à ces travaux de HIMO et ont touché un per diem de 5 000 Ar pendant cinq jours. Par ailleurs, les jeunes sportifs en ont également eu pour leur compte, grâce au partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Des filets de but, des ballons et jeux de maillots ont été remis aux jeunes de six sections de football de Manakara.

Sensibilisation et HIMO. Lors de cette descente dans le Vatovavy Fitovinany et l'Atsimo Atsinanana, Onitiana Realy n'a eu de cesse de souligner l'apport et l'intérêt de ces travaux d'assainissements. La ministre a également insisté sur le caractère indispensable de la salubrité des espaces publics et privés, dans la prévention des fléaux de santé publique tels que la peste qui fait des ravages actuellement dans d'autres régions de la Grande Ile. De retour dans la capitale, cette délégation ministérielle va intensifier dès cette semaine les travaux de HIMO.