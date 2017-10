Madagascar: Secteur des TIC - Parmi les meilleurs pourvoyeurs d'emplois

Infrastructures. En effet, dans cet objectif de promouvoir la création d'emplois et les investissements, le MPTDN mise sur le partenariat avec le secteur privé. La semaine dernière, le réseau 4G d'Orange Madagascar a été officiellement lancé à Mahajanga. Cette ville est donc celle qui bénéficie désormais des meilleurs débits de connexion Internet, après Toamasina, Nosy-Be et Antsiranana. « Lors de son passage à Mahajanga en février 2017, le président Hery Rajaonarimampianina avant clairement indiqué que l'Etat fera de cette ville un pilote en termes de développement.

Dans ce sens, j'encourage toutes initiatives permettant d'atteindre cet objectif. Pour le secteur télécommunication et numérique, nous travaillons étroitement avec les opérateurs privés dans leur implantation, leur croissance et la sécurisation de leurs investissements. Dans ce sens, vu l'énorme potentiel offert par le secteur d'externalisation de service, le gouvernement, par le biais du MPTDN projette de mettre en place un centre de formation, spécialisé en télé opération, l'objectif est de mettre à la disposition des opérateurs des ressources humaines suffisantes en quantité, mais surtout en qualité pour développer leurs activités », a-t-il déclaré.

1 000 collaborateurs malgaches dans moins de deux ans ! C'est la prévision indiquée par le Groupe Outsourcia, spécialisé dans les services liés aux TIC et qui vient d'inaugurer ses nouveaux locaux à Tanjombato. En effet, ce groupe marocain dispose déjà actuellement de 650 employés malgaches, avec 100 créations nettes d'emplois par an, selon son président, Youssef Chraibi. Présent à la cérémonie, le ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique (MPTDN), Neypatraiky André Rakotomamonjy a souligné que ces impacts sur le marché de l'emploi sont les résultats escomptés par le Gouvernement. « Actuellement, la politique de mon département est surtout axée sur la promotion de la création d'emploi pour les jeunes, à travers le digital.

