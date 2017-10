Madagascar: « Afro pépites show » - « Kristel Ratri band » en course pour le « Rêve africain »

« Kristel Ratri Band » a été sélectionné par le « Rêve africain » et est donc en course pour « l'Afro pépites show ».

A vos votes ! Ils sont 10 artistes dans la course. Parmi eux, un Malgache ! Tous n'évoluent pas dans le domaine de la musique. Certains sont connus dans le milieu de l'art plastique ou la sculpture, d'autres dans la réalisation, la photographie, ou encore la danse. Tous partagent néanmoins un point commun : leur passion pour l'art et leur désir de mettre en avant la culture de leur pays.

Aujourd'hui tous sont donc en course pour remporter la huitième édition de « l'Afro pépites show », un évènement organisé par « Le Rêve africain », une association qui déniche et coordonne des talents via les réseaux sociaux avec un seul et unique but : valoriser les cultures afro. Ayant postulé, « Kristel Ratri band » a été sélectionné avec 11 autres artistes venant de divers pays (entre autres la Tunisie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le RDC Congo, le Togo et l'Egypte... ) pour bénéficier de ses réseaux professionnels.

Une opportunité pour lui de partager son art au-delà de nos frontières ! Mais auparavant, il lui faudrait gagner. Afin de voter pour Kristel Ratri, entrer dans le site http://www.lereveafricain.com/, trouver Kristel Ratri et envoyer un mail pour voter. Les internautes peuvent exprimer leur choix jusqu'au 2 novembre. Le 20 novembre, les trois projets sélectionnés par le public et le comité d'écoute seront dévoilés au grand public ! Faites passer, soutenez nos artistes !