Madagascar: Droit au but - L'arbitrage en question !

Le problème risque de ressurgir lors des demi-finales de la Coupe de dimanche prochain, puisque tous les internationaux sont de Mahajanga alors que le match oppose les Majungais du Fosa Junior à JET Mada ? Alors on se rabat forcément sur un arbitre qui ne serait pas d'Itasy et encore moins de Mahajanga par précaution même si le choix d'un Hamada Nampiandraza s'annonce comme incontournable.

C'était le cas pour cette finale avant la lettre confiée à un « national, du nom d'Ibrahim et qui a failli tourner au vinaigre par les nombreuses erreurs d'arbitrage. Le plus flagrant est cette injustice dont est victime l'entraîneur de la CNaPS Sport, l'ancien international Patrick « Tipe » Randriambololona expulsé dans les vestiaires pour avoir protesté sur une faute de l'arbitre. Bien une faute, car son assistant, l'international Eric avait bel et bien indiqué une touche pour la CNaPS en levant le drapeau dans la bonne direction, un joueur d'Elgeco s'est empressé de le faire et Monsieur Ibrahim a intimé au joueur de poursuivre le jeu.

Faut-il reprogrammer les matches importants pour que nos arbitres internationaux puissent rester au pays et assurer ce qu'on est en droit d'attendre d'eux pour que la TELMA Coupe de Madagascar et la THB Ligue des champions puissent se dérouler sans le moindre incident ?

