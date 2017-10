Madagascar: Tourisme et business - La Chine, une destination de plus en plus prisée par les Malgaches

« Window of the World », très visitée à Shenzen, regroupeen réplique, des sites de renommée mondiale dont la Tour Eiffel.

Trois destinations en huit jours en Chine et avec un tarif qui défie toute concurrence. L'offre ne peut être qu'alléchante et l'expérience, tentante.

« C'était un voyage très agréable, car il m'a fait découvrir la Chine avec ses énormes avantages aussi bien en termes de tourisme d'affaires ». Fernand Rasoamanana fait partie de la deuxième vague des passagers qui ont expérimenté les offres de voyage de Sourc'In. Satisfait, il est prêt à refaire le voyage. Tout comme Niaina Vy, un opérateur économique qui, durant son séjour accompagné en Chine a décroché le jackpot en trouvant des fournisseurs adéquats pour sa petite entreprise. La jeune Mitia Niaina quant à elle était partie seule comme une grande en Chine pour des vacances méritées. Grâce à l'assistance de l'organisateur, elle a pu partir sans ses parents pour un séjour inoubliable en Chine.

Aubaine. La Chine qui devient actuellement une destination de plus en plus prisée par les Malgaches. Simples vacanciers ; commerçants à la recherche de marchandises comme les vêtements, téléphones, ordinateurs et autres ; de simples particuliers venus pour le shopping... Nombreux sont les voyageurs malgaches qui empruntent les vols reliant Antananarivo et Guangzhou ou d'autres villes chinoises. Les compagnies aériennes desservant la Chine ont même décidé d'augmenter leurs fréquences et concurrence oblige, les tarifs aériens entre les deux pays affichent une tendance à la baisse. Une aubaine, en somme pour les organisateurs du voyage qui proposent des offres très intéressantes.

Fenêtre du monde. A l'instar de Sourc'In qui a déjà réalisé quatre vagues de voyage organisé sur la destination Antananarivo - Guangzhou - Shenzen. « La plupart des voyageurs sont rentrés satisfaits aussi bien pour le déplacement d'affaires que pour le simple tourisme » explique un responsable de Sourc'In qui prépare actuellement les 5e et 6e vagues. Et avec une grande nouveauté puisque, outre Guangzhou et Shenzen, les voyageurs auront également l'occasion de découvrir Hong Kong. Trois destinations en huit jours qui permettront aux voyageurs de découvrir des sites d'exception. Pour ne citer, entre autres le Chime Long Paradise et Safari ainsi que le Water Park à Guangzhou. Et surtout le « Windows of the World », la fameuse fenêtre du monde, un immense parc d'attraction de Shenzen sont reproduits les grandes sites touristiques du monde. La Tour Eiffel, les Pyramides d'Egypte... Tout y est reproduit, même les Ravinala de Madagascar. « En visitant Windows of the World, vous découvrez tout, comme si vous avez fait le tour du monde » explique un voyageur.

Package. Pour les deux prochaines vagues qui auront lieu du 14 au 22 novembre et du 21 au 29 novembre, le principe sera le même. Il s'agit d'un package qui inclut le billet d'avion, l'hôtel, le transfert et le guide multilingue (voir encart publicitaire, par ailleurs). Les voyageurs sont également appuyés dans les recherches de fournisseurs, dans l'achat des marchandises en Chine, jusqu'aux procédures de dédouanement. Pour ceux qui viennent pour le shopping, les visites des grands centres commerciaux se font en métro et en bus. La restauration ne pose pas beaucoup de problème puisqu'en Chine, les restaurants ne sont pas chers. L'obtention de visa fait également l'objet d'une assistance de la part de Sourc'In qui réalise cette expédition en partenariat avec Maglott et KaraIle Voyage.