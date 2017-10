Madagascar: TVM et RNM - Grogne du Vakinankaratra

Betafo est isolée de toute source d'information.

Cela fait un bail que le tout Vakinankaratra ne reçoit plus la RNM et encore moins la TVM. Le tout au grand dam de la population privée d'un droit qui devait être acquis surtout durant cette épidémie de peste où toutes les informations sont toutes bonnes à prendre.

Certes la situation n'est pas irréversible, car l'Etat fera, c'est certain, un retour juste à temps pour servir les intérêts de l'élection présidentielle en attendant que les employés de la RTV, les nombreux ECD y compris, puissent reprendre correctement leur job et non plus tourner au ralenti tout en percevant le salaire. Une mort à deux vitesses pour la fameuse Radio Télé Vakinankaratra qui servait pourtant de caisse de résonance. Et si la télé s'était éteinte du temps où notre confrère Haja Ralandy occupait le poste de directeur régional du Vakinankaratra, la radio a disparu sans qu'on sache pourquoi avec l'arrivée de Tharsisus Raherinandrasana aux commandes.

Les victimes sont bien entendues la population rurale qui n'a pas accès aux réseaux câblés. On citera tout particulièrement celle de Betafo non desservie par les journaux et qui n'a plus la TVM, car la seule antenne mise en place par le ministre Rolly Mercia quand il portait encore les couleurs orange, a tout bonnement disparu. Maintenant qu'il est de retour en bleu (de travail), Betafo aimerait bien entendre les nouvelles.