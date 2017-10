Madagascar: Relations bilatérales - La princesse Anne et Sir Timothy Lawrence à Madagascar

Le mardi, toujours dans l'après-midi, un culte d'action de grâce aura lieu à la Cathédrale anglicane Saint-Laurent Ambohimanoro. Notons que la princesse Anne est la deuxième enfant du prince Philippe et de la reine Elisabeth II. Et le vice-amiral Timothy Lawrence n'est autre que son époux.

Dans le cadre de la célébration du bicentenaire des relations d'amitié entre Madagascar et le Royaume-Uni, la princesse Anne et le vice-amiral, sir Timothy Lawrence, sont dans nos murs. Aujourd'hui - dans l'après-midi - ils seront reçus par le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, au palais d'Iavoloha.

La présence de la princesse Anne et du vice- amiral, sir Timothy Lawrence marque la solidarité entre Madagascar et le Royaume-Uni.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.