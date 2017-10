La troisième journée de la Poule des As a été conforme, hier, à l'attente du public avec cette victoire d'Elgeco Plus et de la CNaPS Sport dans un stade d'Ampasambazaha des grands jours.

Qui va arrêter la CNaPS Sport qui signe une troisième victoire en autant de sorties ? C'est la question que tout le monde se pose en attendant une phase retour qui ne va plus servir à grand-chose tant la suprématie de la CNaPS saute aux yeux.

Doublé de Niasexe. Hier encore, on assista à une belle démonstration des protégés de Arizaka Rabekoto Raoul qui a déplacé l'artillerie lourde à Fianarantsoa incluant une bonne centaine de supporters.

Après une mi-temps très équilibrée, les artificiers de la CNaPS prirent position pour ajuster presque coup sur coup un but de Njiva (56e) et un autre de Niasexe (58e).

Le même Niasexe a réussi à déjouer la vigilance de Romaric et sa bande pour marquer un troisième but durant les arrêts de jeu. Un plus en quelque sorte pour éviter le piège du goal average d'ailleurs peu probable car Elgeco Plus, le poursuivant de la CNaPS, n'a réussi qu'un score de 2 buts à 1 devant le HZAM qui parvenait à réduire le score à la 45e mn par Dominique et répondant ainsi aux buts de Bela (18e) et de Dino (34e).

Un nul suffit. La CNaPS Sport se trouve donc en tête avec 9 points avant les matches retour prévus se tenir à Mahajanga. Son poursuivant n'est autre qu'Elgeco Plus qui n'a pas pour autant tout perdu avec 6 points et attend avec impatience sa prochaine confrontation avec les caissiers même si le contexte n'est plus à son avantage, car un nul suffirait au bonheur de la CNaPS Sport pour ravir le titre et espérer dans la même occasion que le HZAM et le COSFA dont le compteur est bloqué à un point, ne se révoltent pas dans l'unique but de brouiller les cartes.

Théoriquement, la CNaPS a un grand avantage pour espérer se hisser sur la plus haute marche, mais on sait également qu'Elgeco Plus ne va pas lâcher et tenter de faire douter ces caissiers même si on sait très bien que l'arme principale des caissiers réside dans leur capacité à défendre.

Ando et Lanto sans parler des deux latéraux, Ronald et Toby, font partie du mur en béton de la CNaPS Sport avec un premier rideau formé par Rija et Mika.

Même les doublures avec Feno, Jean Ba et Pierralit peuvent tenir leur rang quand on leur fait confiance. Une remarque qui s'applique aussi à l'éternel second gardien Jolce que tout le monde loue les qualités d'autant plus qu'il a le physique de l'emploi avec sa grande taille. En clair, la CNaPS Sport est maintenant suffisamment armée pour une nouvelle aventure africaine.