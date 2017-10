Madagascar: Cinéma - « Benja kely », dans les bacs !

Les cinéphiles retrouveront également une personnalité très connue dans le milieu cinématographique : Tsarafara. Excellent dans le rôle de traître et de fourbe, on lui a, cette fois encore, attribué un personnage aussi controversé que ceux qu'il a déjà campés auparavant. Après avoir dilapidé et gaspillé toute sa richesse et après qu'il a été renversé par une voiture, Tsarafara devient donc mendiant. Un autre personnage qui tient un rôle clé dans ce long métrage qui plaira sans aucun doute aux inconditionnels de film « gasy ». « Benja kely », outre son côté comique et très émotionnel, fait découvrir la réalité des gens vivant à « La Réunion kely » ainsi que celle des locataires d'Antanimora où ont eu lieu les tournages. « Benja kely », un long métrage à découvrir!

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.