Madagascar: Peste, « Quatre-mi » et Darwin

Dans ces moments difficiles où l'on ne parle que de la peste et des moyens de s'en prévenir.

Tout le monde s'étonne à tort ou à raison qu'une frange de la population jugée la plus vulnérable à savoir les « quatre-mi » semble être épargnée. A tort, parce que de par leurs caractéristiques ces individus déjà difficilement qualifiables ne sont pas non plus quantifiables. Les analyses statistiques de la morbidité de la maladie n'étant pas encore disponibles et donc on n'a pas les données chiffrées exactes et la proportion « quatre-mi » morts pour cause de peste. Par contre ces personnes dites indigentes sont facilement repérables puisqu'elles ont « leur quartier » autour des montagnes d'ordures où elles sont en quête de nourriture.

Bien des fois nous détournons nos regards de dégoût quand nous les voyons porter à la bouche ce que mangeables leur semblent. Et nous nous disons comment font-ils ou qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous pour s'épargner de toutes ces maladies liées à l'insalubrité ? Nous, lettrés et instruits sommes unanimes à répondre que leur organisme devient résistant aux microbes, virus, bactéries de tout genre à force d'ingurgiter des saletés et seuls survivent, ceux que voyons, les plus forts. Et les grands mots savants surgissent comme « Sélection Naturelle, Darwinisme, Survie et adaptation, Sélection artificielle... »

Notre propos n'est pas de traiter l'évolution des espèces ni de faire un raccourci de ce qu'on appelle sélection darwinienne ni de polémiquer avec les points de vue théologiques sur l'alpha et l'oméga mais de constater sur une période très courte (ce phénomène social- et biologique ?- ne date en fait que depuis 1982) comment un groupe passivement, survit, s'adapte et se reproduit dans un environnement qui lui est a priori hostile.

« La sélection naturelle est un tri qui s'opère naturellement au sein d'une espèce. Elle se traduit par la reproduction des organismes qui ont les caractéristiques leur permettant de mieux survivre dans leur milieu, il en résulte qu'au fil des générations, ce mécanisme explique l'adaptation des espèces à leur environnement. Cette théorie de Darwin de la sélection naturelle permet d'expliquer et de comprendre comment l'environnement influe sur l'évolution des espèces et des populations, en sélectionnant les individus les plus adaptés... » Ainsi se résume la théorie de Darwin (1809-1882)

Et si involontairement, nous avons enfanté des individus (un bouillon de culture) plus à même d'affronter le combat pour le développement avec ses nouvelles contraintes comme le changement climatique, la déforestation ... par exemple. Matière à réflexion, cynisme mise à part.