Cameroun: Gymnastique - Opération de charme du pays

Une dizaine de projets africains dont celui du Cameroun ont retenu l'attention du bureau directeur de la Fédération internationale de gymnastique. « Il faut que la gymnastique progresse en Afrique. Que ce continent soit fort. C'est le plus important et le plus motivant. Nous allons notamment élaborer les stratégies pour le développement de ce sport ici. J'espère surtout que le Cameroun gagnera des médailles aux Jeux olympiques», espère Morinari Watanabe.

Un fait inhabituel s'est produit hier au Cameroun en particulier et sur le continent africain en général : la réunion du Comité exécutif de la Fédération internationale de gymnastique a eu lieu dans la capitale camerounaise. A cet effet, son président, le Japonais Morinari Watanabe est arrivé jeudi soir, deux jours avant les autres membres dudit comité. Un temps qu'il a mis à profit en se rendant vendredi matin au Comité national olympique et sportif du Cameroun (Cnosc).

