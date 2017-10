Cameroun: Lions indomptables - Demandes d'explication pour Broos, Tchami et Toko Ekambi

Le président du Comité de normalisation veut comprendre pourquoi la non convocation du joueur a tant suscité la polémique.

Le président du Comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Me Dieudonné Happi, a adressé des demandes d'explication à trois membres de l'équipe nationale, il y a quelques jours. Il s'agit du sélectionneur national des Lions indomptables, Hugo Broos, du Team Manager, Alphonse Tchami et de l'attaquant Karl Toko Ekambi.

Il est notamment question de savoir qui n'a pas fait son travail pour qu'on aboutisse à la non convocation du sociétaire de SCO Angers lors du regroupement des Lions indomptables en prélude au match Cameroun- Algérie, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018. Et surtout, comment une grosse polémique est née sur les causes de l'absence du joueur.

Tout part des déclarations de Hugo Broos, lors de sa conférence de presse, le 2 octobre dernier. A la question d'un confrère sur les raisons de l'absence de Karl Toko Ekambi, le technicien allemand dira que celui-ci a exprimé le désir de ne plus venir jouer avec les Lions indomptables. Or, un autre confrère entrera en contact avec le joueur qui niera tout en bloc. Il enverra un bout de l'échange qu'il a eu via WhastApp avec Alphonse Tchami.

La polémique naîtra parce qu'il apparaît en lisant cet extrait que c'est le Team Manager qui annonce au joueur qu'il n'a finalement pas été retenu après la préconvocation envoyée quelques semaines plus tôt.

Pour mettre un terme à cette polémique qui prend de l'ampleur, Alphonse Tchami décide donc de montrer l'intégralité de l'échange. L'affaire « Toko Ekambi » prend désormais une autre tournure avec ce qu'on qualifie de marchandage dans la tanière. Des émissions de radio et de télévision sont organisées pour décrier ce dysfonctionnement qui n'aurait pour seul auteur que le Team Manager. Qui choisira aussi de répondre en accordant des interviews ici et là pour « laver son honneur ».