Cameroun: Paul Sébastien Eloundou - Prodigieuse vie de cabaret

« Sa connaissance des instruments traditionnels et ses acquis glanés à se frotter aux musiques du monde, rendait sa basse si particulière dans le bikutsi », se souvient Victorien Essono, ami de longue date. Si plusieurs cabarets huppés verra sa touche, c'est à« Cascade » que la carrière d'Eloundou prend un tournant décisif, avec la naissance du groupe « Vibrations ». Mevio à la guitare, Césaire au clavier, Jean Jacques Tata, à la batterie, et Eloundou à la basse, évi demment.

Une vie de cabaret s'enchaîne avec ensuite « Le Negresco » à Mvog-Mbi, qu'il quitte plus tard pour « Le philanthrope » à Mvog-Ada, une référence au Cameroun et au-delà, portée par Roger Sabal et Moustik Ambassa. Puis c'est l'aventure au Nigeria. Elle sera courte. De retour au Cameroun, il intègre le cabaret « Eldorado » de Nkomo, avec des musiciens comme Vincent Effila. Puis ce sera le Porter 39 du côté de Warda, ensuite « Ozila » à Vallée Nlongkak. Il y rejoint Mekongo Président réputé très exigeant, et se met à son école. Eloundou et le deuxième bassiste du concept des « Vétérans » à MvogAda, où il s'initie à la basse du rythme bikutsi.

