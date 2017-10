Congo-Brazzaville: Quand les termes « oncle paternel » et « tante maternelle » divisent les familles !

Et pourtant lorsqu'on s'inscrit sur le registre occidental, il n'y a rien de fâcheux dans l'usage de ces termes, car les frères du père sont des oncles paternels et les sœurs de la mère sont des tantes maternelles.

Cependant, ces appellations dans de nombreux quartiers de nos villes créent quelques divisions familiales, surtout lors des retrouvailles familiales du genre : remise d'une dot, conseils et palabres familiaux ou même si un enfant a comme tuteur le petit-frère de son père et, comme par maladresse, il tente de l'appeler par son oncle paternel.

Tenez ! Cela vient de passer dans une famille, il y a environ deux semaines, lors de la remise de la dot où il était inscrit sur la liste les termes « objets à fournir aux tantes maternelles ». L'une des tantes maternelles, c'est-à-dire l'une des sœurs cadettes de la mère de la future épouse a vigoureusement réagi publiquement en jurant de ne plus prendre les objets qui lui étaient destinés, à savoir une pièce de tissu, des sandales, foulards et bijoux. Pour elle, cette appellation était tout simplement une séparation, car « comment comprendre que moi qui suis sortie d'une même mère et d'un même père que ma grande-sœur, on se permet de m'appeler par tante, alors que je suis aussi ni plus ni moins la mère de cette fille qu'on marie », disait-elle avec regret.

De la même manière, dans l'un des quartiers de la ville océane, un enfant a risqué d'être chassé de la maison par le petit-frère de son père.

Cet enfant avait, selon le petit-frère de son père qui est aussi son tuteur, carrément séparé la famille, c'est-à-dire diviser la lignée des enfants et celle des pères. Tenez ! Le problème était le suivant. À la question : « Est-ce que votre père est là ?» posée par l'un des amis du petit-frère de son père qui est son tuteur, l'enfant avait tout simplement répondu : « Non, je ne vis pas avec mon père, je suis ici avec mon oncle paternel qui est d'ailleurs dans la maison ». Et son tuteur était brutalement sorti de la maison en donnant une gifle à celui-ci. « Je suis ton père et non ton oncle paternel, car après ton père c'est moi. Et tous, vous êtes mes enfants, que cette appellation cesse à partir de maintenant. Sinon, je te renverrai au village », vociférait avec colère ce tuteur.

Ces deux exemples montrent bien que l'emploi des terminologies parentales telles que « tante maternelle », « oncle paternel », « cousins », « demi-frères », « demi-sœurs » et autres pose énormément de problèmes dans certaines familles, car ces termes, semble-t-il, ont une connotation au Congo par exemple qui n'est pas de nature à souder les membres d'une même famille large que soit-elle. Car étant entendu que dans le jargon congolais, la plupart des familles parlent de l'oncle que l'oncle maternel et de la tante que la tante paternelle, c'est-à-dire respectivement le frère de la mère et la sœur du père. Ainsi donc, tous les autres parents sont soit des pères (petits-frères ou grands-frères du père) soit des mères (petites-sœurs ou grandes-sœurs de la mère).

Ainsi donc, dans certaines familles, quand un enfant commet l'erreur d'appeler le petit-frère de son père par l'oncle paternel, il n'est pas loin d'être sanctionné familialement. Et cela est dit clairement lors de certains regroupements familiaux, encore que l'abus de ces termes peut aussi et surtout occasionner des divisions familiales car des « oncles paternels » ou des « tantes maternelles » se disent être rejetés par des enfants de leurs frères ou de leurs sœurs, car pour eux ces termes sont « salissants » et « séparatistes ». Est-ce que les anthropologues et les autres spécialistes des sciences sociales revisiteront-ils leurs notes sur la notion de la parenté dans certains pays africains ? Affaire à suivre !