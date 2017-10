Congo-Brazzaville: Coupe du monde Russie 2018 - 32 Diables rouges présélectionnés contre l'Ouganda

Dans la recherche de sa première victoire sur le banc du onze national, le sélectionneur des Diables rouges a conservé l'ossature née des dernières rencontres contre le Ghana et l'Egypte. Il y a ajouté quelques revenants comme Jordan Massengo, privé de sélection en raison de blessure. Kevin Koubemba lui aussi fait son retour dans cette liste élargie. Chez les locaux, Matheus Botamba, Junior Loussoukou et Moïse Nkounkou sont parmi les 32.

Il faudra avant tout mettre un terme à cette série qui dure depuis plus d'une année en vue d'aborder la deuxième journée des éliminatoires de la CAN contre le Zimbabwe au mois de mars avec beaucoup plus de confiance. « C'est au travers de ces matchs que je dois encore avoir des réponses sur la qualité de mon effectif tout en me projetant sur la rencontre contre le Zimbabwe », répétait Sébastien Migné à chaque conférence de presse.

La rencontre Congo-Ouganda ne compte que pour le beurre après la qualification de l'Egypte. Les ambitions des deux pays sont désormais ailleurs : préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019. Mais la pression est énorme chez les Diables rouges qui n'ont plus gagné un match officiel, depuis leur victoire contre la Guinée-Bissau, le 4 septembre 2016, dans un autre match sans enjeu.

