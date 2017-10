Congo-Brazzaville: Musique - Une animatrice de "Couleurs tropicales" partage son expérience avec des Congolais

Juliette Fievet, journaliste membre de l'équipe d'animation de l'émission sur Radio France Internationale (Rfi), a séjourné pour la deuxième fois dans la capitale congolaise où ellé a partagé son expérience avec les managers, artistes et chroniqueurs musicaux, le 20 octobre.

Le Joker officiel de Claudy Siar a animé une table-ronde à l'Institut français du Congo, sur l'industrie musicale, le développement de la musique et les métiers audiovisuels. Elle a encouragé les artistes à fournir d'efforts pour leur carrière. « Une chose que vous oubliez, étant artistes vous devez premièrement faire votre propre management ». Aux managers et chroniqueurs, elle les a invités à travailler avec plusieurs réseaux afin de ne pas être limités. Selon l'animatrice de Rfi, avec les nouvelles technologies, les morceaux des artistes doivent être diffusés sur des plates-formes électroniques, en l'occurrence de I-Tunes, Amazone, Virgin media, sans oublier la création d'une chaîne You tube, afin de faire vivre leurs œuvres à travers le monde.

Par ailleurs, mettant à profit son séjour à Brazzaville, Juliette Fievet a participé au grand concert de la musique urbaine intitulé « Mboté hip hop » organisé le 21 octobre et dont elle a été la maîtresse de cérémonie.

Parlant de l'émission « Couleurs tropicales », au sujet d'un constat des artistes congolais fait sur la musique de Brazzaville qui serait moins présente sur cette antenne ces dernières années, Juliette Fievet a répondu : « Il y a une kyrielle de chansons qui nous sont envoyées à hauteur de 400 titres par jour qu'il est très difficile de ne jouer que la musique brazzavilloise. Car, la demande vient de chaque pays et nous jouons 13 chansons par émission. Aussi, avec la montée progressive de la musique ivoirienne, béninoise et camerounaise, la demande est massive de ce côté. Par contre les dix ans passés, nous avions beaucoup joué la musique de Brazzaville ».

Juliette Fievet était pour la première fois à Brazzaville à l'occasion du MTN Connect Festival. Elle a accompagné l'artiste rappeur international Kerry James. Elle est également manager et a travaillé avec plusieurs artistes et groupes de renommée internationale, à l'instar des Magic System, Sean Paul, Youssoupha, les Brick and Lace, Shaggy et bien d'autres, sans oublier de nos jours le groupe Kiff no beat.

La journaliste n'a pas oublié de rappeler qu'à Brazzaville, elle collabore très bien avec l'artiste Roga-Roga et le producteur-manager Bébert Etou.