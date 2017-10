Tunisie: Abdessattar Mabkhout (Membre du Conseil d'administration de l'Espérance de Tunis) - «Politique et sport ne font pas bon ménage»

Le public venu nombreux, composé de mélomanes et de représentants de l'ambassade d'Autriche, s'est… Plus »

Pourvu que la loi de finances de l'année 2018 qui stipule d'assujettir les revenus des footballeurs professionnels aux impôts soit soigneusement appliquée et que les contrôleurs fiscaux fassent correctement leur travail pour que la déclaration d'impôts des entraîneurs et des joueurs soit conforme à leurs revenus réels.

Avant la révolution, il y avait un seul parti, le parti au pouvoir, qui usait du sport comme outil de propagande afin de toucher les masses. Je tiens d'ailleurs à apporter une précision à propos du Livre noir paru du temps de Moncef Marzouki où on a publié le message de soutien de l'Espérance de Tunis à l'ancien président Ben Ali. Au fait, le texte a été rédigé au Ministère de l'Intérieur et envoyé à tous les clubs. Ce n'est donc pas propre à l'Espérance de Tunis.

