Tunisie: «L'Etat doit sévir»

« Notre grand problème, c'est que nous considérons encore le football comme sport amateur. Il faut savoir que le budget de la Ligue 1 tunisienne avoisine les 100 millions de dinars. Une compétition avec une telle enveloppe ne peut être considérée, ni traitée du reste comme un championnat amateur.

D'un autre côté, quand l'argent coule à flots comme c'est le cas en Ligue 1, il est normal que la compétition attire tant de convoitises.

Ces sept dernières années, l'Etat s'est affaibli à un moment donné et le vide s'est installé. Comme la nature a horreur du vide, la corruption s'est propagée et pour cause : l'Etat ne sévit pas dans le sens où les enquêtes sont menées par les instances sportives et non pas judiciaires.

Je vais vous donner deux exemples saisissants. Prenons le cas de l'affaire de Nasser Al Khelaïfi. Qui a saisi le parquet ? C'est le ministère public suisse et l'affaire ne traînera pas puisqu'il sera déféré devant le juge le 25 courant à Berne.

Chez nous, la Ligue nationale du football professionnel s'est dérobée de ses responsabilités en déférant l'affaire du match AS Kasserine-EGS Gafsa directement devant la FTF.

Dans notre football, il y a beaucoup de non-dits, ce qui explique pourquoi tout le monde parle de corruption dans notre championnat, mais personne n'ose aller jusqu'au bout des choses.

A titre d'exemple, on sait que certaines équipes gagnent avec certains arbitres. Chez nous aussi, nous avons la culture de la gagne, mais avec des manières détournées.

Malheureusement, on ne sait plus gagner simplement sur le terrain. On ne sait plus accepter la défaite tout bonnement avec un fort esprit de fair-play.

Au lieu de jouer à la régulière, tout le monde accuse tout le monde. En fait, nous sommes entrés dans une sphère infernale. A la moindre erreur arbitrale, tout le monde s'agite sur le banc des remplaçants. C'est parce qu'à ce jour, l'Etat ne sévit pas mais le jour où il commencera à le faire, les choses rentreront dans l'ordre».