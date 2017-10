Tunisie: Le sport, paradis de la corruption ?

opinion

Le sport fait rêver des millions de personnes et la passion qui l'entoure aux règles simples n'est pas toujours sans danger. Derrière les exploits de beaucoup d'équipes, de beaucoup de joueurs et de beaucoup de champions se cache des fois une corruption maladive qui touche tous les niveaux de la pyramide sportive.

Le recours à des méthodes controversées et illicites compromet de plus en plus la crédibilité du sport professionnel. Une crédibilité menacée aujourd'hui par un grand nombre de personnes qui bafouent l'éthique sportive.

La corruption dans le sport est définie comme le fait de solliciter, d'offrir, de donner ou d'accepter une commission illicite en échange d'une action qui affecte le comportement ou l'exercice normal de la fonction du bénéficiaire.

Il est cependant difficile de dire si la corruption dans le sport tunisien est plus ou moins présente que par le passé. Les moyens de contrôle des matches étaient par le passé beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. L'absence d'instances de contrôle et de moyens, tels que les écoutes, fait que nous sommes encore en présence de pratiques qui ne disent pas leur nom dans un milieu où l'argent est devenu maître absolu. Lorsque l'on associe sport et corruption, certaines parties ont une fâcheuse tendance à venir directement à l'esprit. Les éléments qui nous parviennent souvent des terrains et des coulisses ne plaident pas en faveur d'une réputation sans tache pour différentes parties prenantes. D'une saison à l'autre, d'une épreuve à l'autre, les langues se délient peu à peu et les enquêtes se succèdent pour révéler des comportements qui pourraient être qualifiés complètement déviants...

Le problème est que le sport génère tellement d'argent que chacun de ses aspects attire des personnes malhonnêtes et provoque les tentations. Que ce soit la construction de stades, la vente de billets, les transferts mirobolants, et même les résultats des matchs. Tout est sujet à des pratiques douteuses qui font du sport l'une des activités les plus corrompues dans le monde. Tant qu'il y a de l'argent sur (et sous) la table, la dénaturation sportive peut tourner à plein régime

La généralisation de la corruption dans le sport tunisien peut avoir des retombées économiques diverses, comme de faire fuir de nombreux spectateurs également consommateurs mais aussi de nombreux partenaires économiques. Les instances sportives, mais aussi juridiques se doivent de renforcer la surveillance et les contrôles afin de limiter ou d'arrêter l'utilisation de ce type de méthode dans notre sport. La corruption, étant une activité illicite, ternit l'image de tout le pays...