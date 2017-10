Tunisie: «Manque de transparence»

Après quelques années, je suis devenu président du club hammamlifois et j'ai commencé à entendre les commérages concernant la corruption dans notre football.

Les scandales se sont multipliés et on a vu des arbitres siffler des penaltys pour faire plaisir à tel ou tel club.

Le comble de ce mal, c'est que les responsables de cette corruption n'ont jamais été sanctionnés ou même convoqués aux tribunaux. Ce fut un sentiment d'impunité qui domine la scène footballistique.

Ce qui me choque le plus, c'est que l'affaire SG-ASG va être classée alors qu'il y a eu des dénonciations. La FTF et la tutelle ont été saisies et pourtant pas de résultats concrets.

Avant, il y a eu des clubs qui ont acheté des matches pour assurer leur maintien, maintenant on achète dès la 5e journée de la Ligue 1.

C'est aberrant et scandaleux. A mon avis, il faut sévir après les intentions, parce que ceux qui spéculent ne laissent jamais de traces.

Il faut avoir une variété de sources pour dénoncer ce réseau qui porte préjudice à notre football.

Il faut dénoncer les corrompus et les fraudeurs publiquement et il faut même aussi sanctionner les clubs comme cela a été le cas pour la Juventus en Italie ou l'Olympique de Marseille.

Il y a eu beaucoup d'affaires pendant ces dernières années et pas de sanctions. Nous sommes persuadés qu'ils font pression sur les autorités judiciaires pour étouffer les affaires de corruption. Ces corruptions mettent en cause des pratiques courantes dans le monde du football et révèlent la part occulte de ce milieu.