Tunisie: En ordre de marche

Comme prévu, le championnat d'Afrique des nations dans sa 21e édition a débuté hier au complexe sportif situé à la cité Nasr au Caire.

Le nombre des équipes participantes s'est finalement limité à quatorze, réparties sur quatre poules (deux de trois équipes et deux de quatre).

- Poule A : Egypte-Niger-RDCongo

- Poule B : Tunisie-Ghana-Kenya-Libye

- Poule C : Maroc-Cameroun-Nigeria

- Poule D : Algérie-Botswana-Rwanda-Tchad

Le premier tour qui totalise dix-huit rencontres s'achèvera demain mardi. Les deux premières équipes de chaque poule passeront aux quarts de finale. L'ordre des rencontres de ce second tour est comme suit :

1er A-2e D/ 1er B-2e C /1er C-2e B /1er D-2e A.

Les têtes des poules aux côtés du Cameroun et du Rwanda ne trouveront pas autant de difficultés pour réaliser leur premier objectif : passer aux quarts de finale où le plus dur commence.

L'on s'attend à une rude concurrence entre la RDC et le Niger pour la 2e place de la poule A d'un côté et entre la Libye, le Kenya et le Ghana pour la seconde position de la poule B.

L'équipe de Tunisie a entamé hier soir son aventure continentale en affrontant son homologue libyenne, ce débat face à nos voisins devait être réussi sur tous les plans. Surtout le côté mental. Une victoire aisément remportée mettrait les nôtres en confiance et leur permettrait d'aborder le reste de la compétition dans les meilleures conditions.

On jouera tout à l'heure pour le compte de la deuxième journée. L'équipe de Tunisie aura en face un adversaire imprévisible, celui du Kenya. Accrocheur, certes, et pouvant causer du souci aux Tunisiens s'ils ne restent pas constamment concentrés. Khaled Ben Slimène et consorts devront se méfier et retrouver un rythme beaucoup plus élevé pour allier résultat et manière. La rencontre débutera à 16h00. Celle de demain, la troisième et dernière face au Ghana, est annoncée à 14h00.

Le reste du calendrier

Mercredi a été désigné en tant que journée de repos pour toutes les équipes.

Jeudi on jouera les quarts de finale, vendredi les demis, et dimanche la finale. Les étapes du classement commenceront à partir de jeudi pour se conclure en début d'après-midi de dimanche.

Probabilité

Seule la finale de la compétition réunira la Tunisie et l'Egypte, bien sûr en cas de qualification. Seraient-ce les retrouvailles entre les deux ténors dans la deuxième finale consécutive et sur le même parquet ?

Une première

La CAN de cette année qui célèbre son 50e anniversaire détient le record avec la présence de quatorze équipes.

Celle de 2005 en rassemblait dix, alors que neuf équipes ont pris part aux éditions de 2007, 2009 et 2015.

La participation n'a pas dépassé le nombre de quatre équipes dans les deux CAN de 1967 et 1989.

La 5e de Hosni Karamosli

Parmi l'effectif tunisien actuellement au Caire, le glorieux joueur et le plus âgé Hosni Karamosli retrouve la CAN pour la cinquième fois après celles de 2003, 2005, 2007 et 2009.

Anouer Taouerghi, Ismaïl Maâla, Chokri Jouini et Ilyès Karamosli jouent leur quatrième CAN.

Kammoun provisoirement, Marcos et Ricardo pris en charge par la FIVB

L'entraîneur tunisien Foued Kammoun s'occupe des destinées de la sélection libyenne pour une période assez courte qui prendra fin après la CAN.

Le Brésilien Marcos Miranda, qui a conduit l'équipe égyptienne U23 à la 5e place au Mondial de la catégorie tenu en août dernier au Caire, se trouve à la tête de l'équipe seniors. Son recrutement a été effectué par le biais de la FIVB, tout comme son compatriote Ricardo qui vient de remplacer le Franco-Camerounais Eric N'ghalet aux commandes de la sélection marocaine.

Les podiums des 20 CAN

1- 1967 (Tunisie-Tunis)

1-Tunisie 2-Algérie 3-Guinée

2- 1971 (Egypte-Port Saïd)

1-Tunisie 2-Egypte 3-Madagascar

3-1976 (Tunisie-Tunis)

1-Egypte 2-Tunisie 3-Maroc

4-1979 (Libye-Tripoli)

1-Tunisie 2-Libye 3-Madagascar

5-1983 (Egypte-Le Caire)

1- Egypte 2-Tunisie 3-Algérie

6-1987 (Tunisie-Tunis)

1-Tunisie 2-Cameroun 3-Algérie

7-1989 (Côte d'Ivoire-Abidjan)

1-Cameroun 2-Algérie 3-Egypte

8-1991 (Egypte-Le Caire)

1-Algérie 2-Egypte 3-Tunisie

9-1993 (Algérie-Alger)

1-Algérie 2-Tunisie 3-Egypte

10- 1995 (Tunisie-Tunis)

1- Tunisie, 2- Egypte, 3- Algérie.

11- 1997 (Nigeria-Lagos)

1- Tunisie, 2- Cameroun, 3- Algérie

12- 1999 (Egypte-Le Caire)

1- Tunisie, 2- Egypte, 3- Algérie.

13- 2001 (Nigeria-Lagos)

1- Cameroun, 2- Nigeria, 3- Afrique du Sud.

14- 2003 (Egypte-Le Caire)

1- Tunisie, 2- Egypte, 3- Cameroun.

15- 2005 (Egypte-Le Caire)

1- Egypte, 2-Tunisie, 3- Cameroun

16- 2007 (Afrique du Sud-Durban)

1- Egypte, 2-Tunisie, 3- Cameroun

17- 2009 (Maroc-Tétouan)

1- Egypte, 2- Cameroun, 3-Algérie

18- 2011 (Maroc-Tanger)

1- Egypte, 2- Cameroun, 3- Tunisie,

19- 2013 (Tunisie-Sousse) :

1- Egypte,2- Tunisie, 3-Maroc

20- 2015 (Egypte-Le Caire)

1- Egypte, 2-Tunisie, 3- Maroc