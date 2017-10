Tunisie: EST et ASH en roue libre

Le public venu nombreux, composé de mélomanes et de représentants de l'ambassade d'Autriche, s'est… Plus »

La Tunisie organisera les 26, 27 et 28 octobre le tournoi des 4 Nations au Palais des sports d'El Menzah. Le sélectionneur national a retenu les 20 joueurs suivants : Marouane Maggaïez, Majed Hamza, Mohamed Salah Braham, Rafik Bacha, Yassine Bouteffaha, Mosbah Sanaï, Skander Zaïed, Zoubaïer Essaïes, Mohamed Soussi, Oussama Ghachem, Khaled Hadj Youssef, Jihed Jaballah, Marouane Chouiref, Makrem Slama, Amine Bannour, Oussama Hosni, Bilel Hmam, Aymen Toumi, Anouer Ben Abdallah et Issam Rzig.

