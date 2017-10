Tunisie: Naceur Kraim (Ex-Président du CCA) - «La lutte contre la corruption est un enjeu majeur pour la Tunisie»...

A mon avis, notre football a besoin de lois plus strictes assorties de nouvelles méthodes de prévention, de détection et de sanctions assez sévères pour lutter contre ce phénomène.

Ce fléau a augmenté après la révolution. Il n'y a plus de transparence et de loyauté. Si nous ne veillons pas à protéger l'intégrité de notre football, c'est son essence même qui sera détruite. Nous sommes tous convenus qu'il faut unir nos efforts, toutes les autorités doivent coopérer. Ce que je vois, c'est qu'aucun pays n'est épargné et il serait naïf de penser que quelqu'un peut faire l'économie de cette lutte.

La passivité de la FTF ne cesse d'encourager la corruption de se vulgariser. Les exemples sont nombreux : les matches JSK-CAB, CA-JSK, l'affaire de Hammamet, les réserves du match Médenine face à l'OCK et maintenant ASG-SG.

Certes, on en parle, on dénonce et après on oublie et la FTF ne fait rien au détriment de la loyauté de la compétition. Il y a lieu de souligner que l'arbitre Sadok Selmi, connu pour son non-sérieux et ses valeurs douteuses, alors que la FTF, au lieu de le sanctionner, a trouvé le courage de le désigner arbitre international. Avec ces manigances et la passivité face à cette corruption de quelques clubs, la FTF ne fait que regarder. Les scandales se sont multipliés et l'Etat n'a pas eu le courage pour sévir durement. L'essor de la corruption constitue une opportunité de développer la tricherie dans notre championnat qui a perdu son enjeu. Il faut trouver des solutions assez répressives pour combattre ce fléau qui ne cesse de se répandre dans toutes les Ligues. Face à ce mal, la tutelle doit sévir sans reculer.En effet, face à ce grand danger qui ronge notre football, il faut que des instances juridiques doivent être plus rigides et en même temps, il faut aussi une mise en place de meilleurs canaux d'écoute pour faciliter la lutte contre ce mal tout en étant efficace et transparent.