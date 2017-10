Tunisie: Le mal-aimé

Et l'Association des Anciens, créée en 1989 par M. Taoufik Sebaï, toujours présent dans les grands moments, en témoigne. Le bâtiment, à la longue et belle histoire, fut d'abord un lycée secondaire de jeunes filles, avant d'accueillir les garçons dès 1980.

Institution phare, le lycée connaissait une activité culturelle et sportive intense : clubs de musique, de théâtre, de dessin, d'informatique, clubs sportifs.

Aujourd'hui, ce lycée magnifique souffre de désamour : mauvais état des lieux, absence d'activités extrascolaires, environnement peu soigné, et mille et un autres maux. L'Association des Anciens du lycée, association culturelle, sociale et sportive, s'active et fait de son mieux pour rendre à ce lycée son lustre passé. Mais les moyens font défaut à ses ambitions. Pour le moment, elle s'attache à sensibiliser les jeunes à l'histoire de leur patrimoine, et à une meilleure connaissance de l'environnement prestigieux qui leur est offert. Elle leur apprend également à le protéger par des campagnes de propreté.

Mais on souhaite faire tellement plus : restaurer la chapelle pour en faire le lieu des activités culturelles et sociales. Développer ces activités en faisant revivre les clubs. Aménager les terrains de sport et faire renaître les clubs sportifs. Mais aussi réaménager les locaux, remettre en état les salles de classe, la liste est longue.

Les habitants de Carthage qui connaissent bien ce lycée, qui tous vivent à proximité, et qui assistent quotidiennement aux sorties des nuées d'enfants, ne peuvent rester indifférents au bien-être de ceux qui feront notre avenir. On le souhaite.