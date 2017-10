Tunisie: Gare à la chasse aux sorcières !

Le public venu nombreux, composé de mélomanes et de représentants de l'ambassade d'Autriche, s'est… Plus »

Mais gare à la chasse aux sorcières! On ne va pas s'amuser à souiller la réputation d'un club ou l'honneur d'un sportif sur de vagues présomptions. Et c'est là où réside toute la difficulté de cet exercice.

Le plus grand danger consiste en effet à diaboliser, à tout soupçonner et à se dire que notre foot est corrompu jusqu'à la moelle. Certes, personne n'est dupe sur ce qui se trame comme arrangements en toute fin de saison lorsque certains clubs ne sont plus concernés ni par la relégation ni par la course au titre. Cela devient alors le marché de Bir El Kassaâ. Parfois, les matches s'y vendent et s'achètent comme dans un marché de gros. Notamment dans les divisions inférieures. Toutefois, il ne faut pas généraliser.

