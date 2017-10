Tunisie: Nabil Maâloul devra trancher !

Le public venu nombreux, composé de mélomanes et de représentants de l'ambassade d'Autriche, s'est… Plus »

Ils ajoutent également que ces nouveaux joueurs pourraient vite tourner le dos à la sélection tunisienne après la Coupe du monde 2018 pour donner la priorité à leur carrière en clubs et refuseront par exemple de se déplacer dans les pays africains en vue de disputer les rencontres de qualification de la CAN 2019. Actuellement, la Fédération tunisienne de football serait en contact avec plusieurs joueurs tunisiens évoluant à l'étranger. Le sélectionneur national Nabil Maâloul, qui aura son mot à dire sur ce dossier, attendrait la fin de la phase des qualifications avant de se prononcer sur les dossiers des joueurs contactés.

Selon eux, ces nouveaux éléments, qui ont disputé la totalité de leur carrière à l'étranger, sont plus mûrs tactiquement et techniquement, et peuvent par conséquent constituer de vrais atouts pour la sélection. D'autres, en revanche, voient dans cette décision une sanction sévère pour les joueurs locaux qui ont disputé toute la phase des qualifications et qui pourront réussir le pari de faire revenir la Tunisie à la Coupe du monde.

La Tunisie jouera sa place en Russie lors de l'ultime match, le 11 novembre prochain, face à la Libye à Radès. Avec cette qualification qui s'approche, de plus en plus d'échos font état de la volonté de joueurs d'origine tunisienne de venir renforcer les rangs de la sélection nationale. Seulement, certains de ces joueurs avaient refusé par le passé de porter le maillot tunisien pour diverses raisons.

