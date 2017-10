Tunisie: On en demande et redemande

Comme lors de la précédente édition, la ministre du Tourisme, Mme Selma Elloumi-Rekik, a assisté à l'ouverture de ce festival culino-culturel en se rendant au centre névralgique des festivités, Dar Nabeul (siège de l'A.S.V.N., Place Farhat Hached à Nabeul).

La tunisianité de l'Harissa en exergue

Mme Selma Elloumi-Rekik a salué l'initiative de la société civile à travers ce genre d'action qui permet la mise en valeur d'un produit du terroir comme l'Harissa tout en soulignant l'impact de tels événements socio-culturels sur le tourisme tunisien à travers la participation de chefs cuisiniers étrangers et la présence de touristes.

«Notre présence est un appui à cet événement. Et notre objectif est de démontrer au monde entier que l'Harissa est un produit d'origine tunisienne», a-t-elle fait savoir.

Du côté des organisateurs, le responsable de communication de l'A.S.V.N., M. Mohamed Rached Khayati, a déploré l'absence d'une participation étrangère mais il a relevé, toutefois,la présence d'une soixantaine de touristes allemands et français lors de la séance inaugurale.

«Nous avons programmé pour la soirée du «Malouf» à Dar Nabeul sans oublier les séances de «cooking show» animées par les chefs de l'A.T.P.A.C. dans une ambiance bon enfant. Cette fête est une occasion pour les amateurs des sauces piquantes et d'Harissa de faire leurs emplettes de ses étalages parfumés et colorés», a-t-il précisé.

Un budget s'impose

Enfin, pour M. Imed Attigue, fondateur de la PME «Haroun & Co» (spécialisée dans la fabrication des sauces piquantes et d'Harissa), cette manifestation donne, certes, une certaine visibilité pour les artisans et les petits producteurs, mais on ne peut parler de clients potentiels.

«L'année dernière, la fête a vu la participation de professionnels étrangers. Et Nabeul était véritablement la capitale mondiale de l'Harissa, mais pour cette édition et faute de moyens financiers, les organisateurs étaient contraints de faire appel seulement à des participants locaux. Franchement, il faut sérieusement penser à doter cette fête d'un budget pour s'élargir à l'échelle internationale et avoir plus d'ampleur. En invitant des pays qui ont une cuisine pimentée, les artisans et les petits producteurs auront l'occasion de s'ouvrir sur le marché étranger. Il y a beaucoup de travail à faire», a-t-il déclaré.

En attendant de meilleures éditions, l'Harissa et les piments de Nabeul vous donnent désormais rendez-vous l'année prochaine.