Tunisie: Le ciné-club Cinéfils est de retour

Deux films des plus intéressants seront au programme de la soirée du 24 octobre avec The revolution wont be televised (Prix de la critique de la Fipresci, 66e Berlinale ) de Rama Thiaw précédé par le court métrage End of season de Ayman Nahle.

Le premier retrace le parcours de Thiat et Kilifeu, deux activistes sénégalais et chanteurs hip-hop underground, qui mènent une révolution d'un an contre le président Wade jusqu'à sa chute à l'automne 2012.

Mais qu'y a-t-il après la révolution ? Est-ce que les deux amis vont parvenir, dans leur quête de 17 ans, à se faire reconnaître comme artistes? En mettant en évidence le mouvement de la jeunesse urbaine en Afrique, la révolution ne sera pas télévisée, mais elle sera documentée.

End of season de Ayman Nahle est un court métrage libano-syrien de 20 min.

Garage Izmir, Turquie, est à mi-chemin sur la route qui mène quotidiennement des milliers de réfugiés syriens en direction de l'Europe. C'est là qu'ils attendent patiemment qu'un bateau puisse les embarquer. Aux images de cette attente interminable, se superpose une tentative échouée de conversation téléphonique entre les bureaux des présidents Reagan et Hafez al-Assad.

Nahle aborde avec beaucoup de poésie un sujet d'actualité particulièrement sensible.