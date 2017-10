Tunisie: L'économie d'énergie à l'honneur

Dans une prochaine étape, Vergie représentera la Tunisie en novembre 2017, au Caire (Egypte), lors de la compétition régionale de la zone Mena (Moyen-Orient et Maghreb).

Elle sera organisée par Injaz El Arab, une organisation internationale à but non lucratif, et rassemblera quatorze pays arabes. Injaz Company Program est la clé de voûte pour chaque start-up en matière d'énergie renouvelable afin d'atteindre des sommets en matière de créativité ou d'innovation.

Economie d'énergie

Cette compétition a exigé des étudiants qui poursuivent des études dans les filières de l'ingénierie, du génie mécanique... de concevoir de nouvelles inventions dans le domaine énergétique, dans le cadre de la compétition nationale.

Trois prix ont été décernés. Le prix du meilleur impact social a été remis à Nakhla Company. Le prix de la meilleure innovation, pour Vitasun, qui a inventé le concept du four solaire. Le troisième prix a été remis à Vergie qui ont conçu une bicyclette intelligente permettant d'économiser de l'électricité et de réduire la facture énergétique dans les salles de sport. «Nous recyclons les bicyclettes, et nous y installons notre système, qui permettra à l'utilisateur de créer et de stocker de l'électricité, tout en faisant du sport».

Produit 100% tunisien

Le prototype du produit fera partie du voyage, avec la délégation tunisienne qui représentera Vergie. Ce sont neuf étudiants ayant terminé leur première année universitaire, huit provenant de Tunis Business School et un de l'école d'ingénieurs, Esprit. De futurs diplômés, qui devront obtenir à la fin de leur cursus universitaire le diplôme américain homologué Bachelor of Science in Business Administration.

Un nouveau prototype de bicyclette moins énergivore pour les salles de sport

Mlle Ghada Kannou, jeune lauréate, parmi les neuf étudiants, responsable des relations publiques à Vergie et chef de file de son groupe, s'est exprimée, dans un entretien téléphonique avec La Presse, pour raconter les dessous de leur exploit : «L'idée consistait, avant tout, à produire une énergie électrique propre et respectueuse de l'environnement. On a inventé une bicyclette qui transforme l'énergie mécanique, cinétique en énergie électrique, suite au pédalage. Cette énergie sera stockée dans des batteries utilisables à tout moment et permet de réduire la facture d'électricité, notamment, dans les salles de sport».

Ce système présente l'atout d'alimenter l'éclairage et la sonorisation dans les salles de sport, etc. Un modèle recherché, en matière d'économie d'énergie, fort louable et appréciable tant les équipements de sport électriques sont énergivores. Ils consomment davantage que n'importe quel appareil électrique d'intérieur. Plus que le climatiseur, que le four de cuisine, avec des consommations moyennes facturées entre 700 et 2.000 D par mois.

Un usage fréquent et intense des bicyclettes (cours de spinning) résorberait et absorberait, sur deux ans, entièrement, la consommation électrique issue de la centrale nationale de distribution d'électricité, Steg. Ghada Kannou poursuit ses explications : «Pédaler pendant trente minutes jusqu'à une heure permet de produire 10 à 15 kilowatts d'électricité. Un courant énergétique issu de l'énergie renouvelable que la Steg revend, actuellement, au prix de 94 millimes les 11 watts».

Les jeunes étudiants inventeurs n'ont pas encore trouvé de sponsors

Vergie défendra haut les couleurs tunisiennes, dans la compétition régionale «Injaz El Arab, Young Entrepreneurs Competition» qui se tiendra en Egypte du 19 au 22 novembre 2017. Un dossier de sponsoring a été édité, par Vergie, afin de trouver des partenaires et des sponsors qui pourraient apporter un soutien logistique et un appui financier. Le message est le suivant : «Pour augmenter nos chances de succès et honorer la Tunisie, un fonds de 5.000 dinars est nécessaire. Pour améliorer et optimiser notre produit, et en payer les frais de livraison de Tunis au Caire». Un succès qui pourrait se transformer en triomphe, ouvrir de nouveaux horizons avec la participation dans des échéances internationales.

Deux logos symbolisent l'approche et la vision futuriste de Vergie. Le premier est l'image d' une lampe, et le second, celui d' un cercle, qui symbolise la Terre, prenant la forme de la roue de la bicyclette afin de la maintenir verte et propre. Les symboles de l'électricité et la force magnétique y sont dessinés.