Tunisie: Marwa Amri - «Objectif : les JO de Tokyo 2020»

Le public venu nombreux, composé de mélomanes et de représentants de l'ambassade d'Autriche, s'est… Plus »

«Lors des championnats du monde à Paris, je devais répondre présent à ce grand rendez-vous face aux grands ténors de la lutte mondiale et olympique. J'ai souffert pour l'amour de mon pays et aussi pour mon sport favori. L'heure est maintenant au travail pour préparer sérieusement les prochains Jeux olympiques de 2020 de Tokyo. Je dédie cette médaille d'argent à ma famille et à tous ceux qui aiment la lutte», a souligné Marwa Amri, émue par cet honneur de la part de sa fédération et aussi de la tutelle qui ont déployé assez d'efforts pour récolter un budget de préparation pour le rendez-vous olympique 2020.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.