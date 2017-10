Tunisie: Des choix à revisiter

Par ailleurs, tout ce qui se produit au sein du club ou dans les coulisses et se rapporte de près ou de loin à l'ESZ est rendu public, à la minute, sur la page officielle du club. C'est bien.

Transparence

Spontanéité, loyauté, transparence, avec l'accord sûrement du premier responsable, oui, mais pourquoi désigner dernièrement un porte-parole alors ? N'est-ce pas étrange ? Que va-t-il dire, sinon se contenter de répéter ce qui sera annoncé par ses collègues? Autre constat : au cours du match contre le CSS, un membre du comité a été invité sur un plateau TV, pendant la mi-temps, il a commenté la façon de jouer de l'équipe, les erreurs tactiques et les changements qui devraient avoir lieu en deuxième période. N'est-ce pas curieux ? En réponse, le coordinateur général du club a affirmé que ce monsieur a obtenu le feu vert de l'entraîneur.

Autre bizarrerie. On vient d'apprendre aussi que le président du club Abdallah Belhiba qui réside en France a désigné cette semaine un autre vice-président, à Zarzis, puisque le premier vice-président réside lui aussi ailleurs, à Tunis. Espérons qu'on saura à l'avenir qui fait quoi, au sein du club. Chacun devra se limiter à sa propre mission.

Finesse et courtoisie

D'autre part, quotidiennement, sur la page du club, on affiche la photo de celui qui achète une carte-supporter. C'est bien. Un acte de reconnaissance et de remerciement, oui, mais le club a l'air de se reconvertir en association humanitaire qui ramasse de l'argent, tellement le nombre est considérable. Faire part de ces donneurs une fois par semaine ou par mois serait plus commode.

Ensuite, les ex-présidents de l'ESZ n'ont pas encore aidé le comité actuel, semble-t-il. Alors pourquoi s'attaquer et ne pointer du doigt que deux anciens présidents seulement ? Et les autres ? Plus d'objectivité et d'équité envers tout le monde serait plus judicieux et cela éviterait les polémiques. Dans ce même contexte, il y a les autorités locales et régionales, les hommes d'affaires, les sociétés, les unités touristiques... Il faudrait savoir les approcher... avec finesse et courtoisie.