Cote d'Ivoire: Africa-Bouaké (2ème journée) - Les recrues font gagner les aiglons

L'Africa Sports d'Abidjan a décroché son deuxième succès de la saison, samedi, en disposant de Bouaké FC (2-0), lors de la 2ème journée de la Ligue 1.

Acculés par une dynamique équipe de Bouaké, les Aiglons s'en sont remis à trois de leurs recrues pour assurer les trois points de la victoire, au stade Robert Champroux à Marcory. A la conquête de la balle dans la surface de réparation de la formation de la région du Gbêkê, l'arbitre Aristide Assi accorde un penalty aux Vert et Rouge sur une main anodine de N'Goran François.

L'essai est transformé par l'attaquant Diomandé Mamadou (1-0, 26e), transfuge de l'ASI d'Abengourou. Un résultat frustrant pour les poulains du coach Kouadio Aka à la pause. Plus entreprenants après la période d'oxygénation, les enfants du président Diabaté Issa sont à nouveau surpris. Une fois encore deux recrues à la manette. Seydou Nacanaba, lui aussi arraché à l'intersaison aux Princes de l'Indénié, exécute un coup-franc mal repoussé par Sidi Ballo, le portier de Bouaké. A la retombée, Cissoko Mory, venu de l'AS Tanda, reprend victorieusement le cuir (2-0, 51e).

Avec cette avance, les visiteurs ne démordent pas. A deux reprises, ils sont près de revenir dans la partie mais le portier de l'Africa Ogodja Drissa est supplié par ses montants. Victorieux du Stade d'Abidjan lors de la journée inaugurale, Bouaké FC concède sa première défaite de la saison. Un résultat qui aurait pu être différent si l'arbitre n'avait pas délibérément décidé d'avaler son sifflet quand il s'est agi d'appliquer les règles du jeu.

C'est le cas de Yann Zébré épargné d'une expulsion pourtant évidente. Et aussi du but tout à fait valable refusé aux Bouakéens (35e). Les Aiglons, de leur côté, survolent le championnat après deux journées. En l'absence de Guiagon Parfait et de Gonazo Ya Bi, les Aiglons souffrent, mais sont aidés par d'injustes décisions arbitrales.

Si, M. Aristide Assi refuse un but tout à fait valable à Bouaké après le coup franc de Mory Ouattara renvoyé par la barre à la 35è. Une occasion qui aurait permis au BFC de revenir dans la partie. L'Asec cale face au WAC (0-0) Défaite lors de la première journée, l'Asec Mimosas a certes décroché son premier point de la saison mais doit attendre pour enregistrer sa première victoire. Dimanche en clôture de la 2ème journée au stade Félix Houphouët-Boigny, les Jaune et Noir ont été contraints au partage des points par le WAC (0-0).

Un combat très attendu entre le champion en titre et son dauphin qui, finalement a accouché, d'une souris. L'Asec Mimosas qui restait sur trois succès face à la jeune équipe de Williamsville n'a pas eu le pied heureux cette fois. Après donc deux journées, l'Asec patauge. Pendant ce temps, l'AFAD continue sa belle série. Victorieux de l'Asec, les Lions du Plateau ont remis le couvert, samedi, au stade Auguste Denise de San Pedro. Arrivés dans la cité portuaire, vendredi, après sept heures de route, les poulains de Maxime Gouaméné ont remporté la bataille face au Séwé Sport (2-1). Kakou Luc Stéphane sert idéalement Koffi Serge qui donne l'avantage très tôt aux visiteurs (3e). Mais le Séwé, grâce à Boua Abrogoua Louis, réussit l'égalisation avant la pause (1-1, 24e).

Finalement, c'est Djama Joe Jocelyn qui donne la victoire aux enfants d'Alain Gouaméné pour leur deuxième succès en deux matchs de Ligue 1. A Bondoukou, l'AS Tanda n'a pas été heureuse pour sa première au stade Ali Timité. Les Etoiles du Zanzan se sont inclinées face à Moossou FC (0-1). Alors que l'ASI d'Abengourou a décidé d'offrir le plus beau cadeau d'anniversaire à leur manager général, Abdoulaye Diabaté.

Le président de Lanfiara Management Sport (LMS) qui a célé- bré un an de plus, dimanche, a reçu son cadeau, samedi, au stade municipal de Yamoussoukro. Les Princes de l'Indénié, à l'occasion, ont neutralisé la SOA (2-0). Le Stade d'Abidjan s'est incliné pour la deuxième fois de la saison en deux matchs. Déjà défaits par Bouaké FC, les Bleu et Rouge sont tombés à nouveau face au FC San Pedro (1-2)