Cote d'Ivoire: Inscription aux examens et concours scolaires 2018 - Les consignes de la Deco aux chefs d'établissement et aux élèves

Plus rien ne sera comme par le passé. Les élèves de Cm2, de 3ème et de Terminale qui n'auront pas effectué toutes les opérations d'inscription avant le 15 décembre 2017 ne figureront pas sur la liste des candidats de la session 2017.

C'est la précision qu'a faite la directrice des Examens et Concours (Deco), Mariam Dosso Nimaga, le vendredi 20 octobre dernier, lors d'un point de presse à la salle de conférence de cette direction au Plateau. Elle a expliqué que les inscriptions aux examens scolaires ne sont plus exclusivement du ressort des administrations scolaires. « Elles se font maintenant selon le mode participatif, implicatif, en plus des administrations scolaires, les élèves eux-mêmes et leurs parents » a signifié Mme Dosso.

Indiquant que l'inscription à ces évaluations certificatives en fin d'année s'effectue en trois étapes qui doivent impérativement être achevée à la date du 15 décembre prochain. Il s'agit de la préinscription via le site de la Deco (www.men-deco.org) sur la plateforme AGCP pour le Cepe ou AGCE pour le Bepc et le Baccalauréat. La seconde étape est le paiement au Trésor public des droits d'examen collectés par les établissement auprès des élèves ou acquittés par les pré- tendants à la candidature libre eux mêmes.

A savoir 500 FCFA pour le Cepe ; 2000 FCFA pour le Bepc (le candidat ajoute 500 Fcfa au cas où il choisit de composer dans une matière facultative) ; 5000 FCFA pour le Bac auxquels le candidat ajoute 1000 FCFA par matière facultative choisie. La troisième étape est la validation des candidatures dans les directions régionales ou départementales de l'Education nationale. Ce n'est qu'une fois ces trois phases entièrement accomplies dans les délais, a-t-elle souligné, que l'on devient effectivement candidat officiel ou libre aux examens scolaires de la session 2018.

Des recommandations ont été faites aux gestionnaires des établissements pour que ces opé- rations se déroulent normalement. Aux inspections de l'enseignement primaire public (IEPP), chef de circonscription primaire et chefs d'établissements, il leur a été demandé de s'assurer que tous leurs élèves en classe d'examen figurent dans le fichier des préinscrits sur les plateformes AGCP et AGCE. Puis, ils doivent accomplir dans les délais le paiement des droits d'inscription au Trésor et la validation des candidatures en DREN et DDEN. Aux élèves en classe d'examen, Mariam Dosso Nimaga leur a signifié que l'inscription en ligne doit avoir été faite à la rentrée scolaire. C'est la seule voie, at-elle précisé, pour figurer dans le fichier des préinscrits.

Revenant sur des informations techniques, le sous- directeur des examens et concours scolaires, Kouakou Kouman, a invité les chefs d'établissement à verser au fur et à mesure au Trésor public les droits d'examen collectés auprès des élèves. « N'attendez pas que tous les élèves s'acquittent de leurs droits. La validation des candidatures doit également se faire au fur et à mesure que les élèves font leur inscription » a-t-il recommandé.

Invitant ainsi les candidats à procéder à des contrôles du fichier sur site www.men-deco.org et engager le cas échéant les recours auprès des établissements pour les candidats officiels ou des DREN /DDEN pour les candidats libres. Il est bon de noter que les inscriptions aux examens scolaires ont démarré le lundi 16 octobre dernier.