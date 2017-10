Cote d'Ivoire: Audience du chef de l'État - La présidente de la cour de justice de l'UEMOA présente son rapport d'activités

Elle arbitre les conflits entre les Etats membres ou entre l'Union et ses agents. Elle est composée de juges, un par État, nommés pour un mandat de six ans renouvelable, son siège est à Ouagadougou au Burkina Faso.

Rappelons que la Cour de Justice de justice de l'Uemoa veille à l'interprétation uniforme du droit communautaire et à son application et juge les manquements des Etats à leurs obligations communautaires.

« La Cour de justice de l'Union économique ouest africaine (UEMOA) est venue pour une visite de courtoisie et d'information auprès du président Alassane Ouattara. Nous sommes venus lui présenter notre rapport d'activité 2016-2017 et aussi, lui soumettre le rapport d'activités 2017-2018 de la Cour. Nous avons échangé et nous avons bénéficié de ses conseils avisés » a dit Mme Ebat Touré Joséphine.

