Cote d'Ivoire: « Paroles au clair de lune » de Flopy Mendosa : Un concept inédit pour réconcilier les populations avec le conte

Pépite du conte ivoirien, Flopy Mendosa ne sait pas que raconter des histoires.

La jeune conteuse fourmille également de projets. Le dernier qu'elle vient de concevoir est tout simplement original. Il s'agit du concept « Paroles au clair de lune », une soirée spectacle autour du bois de chauffe, avec une kyrielle de jeux traditionnels (awalé, djomolo, etc.)... comme au village !

Dans la scénographie, Flopy Mendosa récrée le décor du village avec des lampes champêtres, des tabourets, des chaises disposées de sorte à créer un cercle, au milieu duquel des nattes sont installées.

Elle « ressuscite » l'ambiance qui baigne les soirées de conte au village, avec les petits et les grands rassemblés, pour écouter des histoires au bout desquelles, il y a toujours des leçons de vie à retenir. Justement, la force du concept réside, en plus de la réinvention du village, dans la capacité des conteurs à transporter le public au cœur de la tradition et des valeurs qui la fondent. Avec sa fougue et son génie, Flopy Mendosa montre aisé- ment la voie à suivre avec des textes pertinents, bien agencés et également bien dits. Un chemin qu'empruntent ses amis conteurs et slameurs, qui font partie prenante de ce projet.

Et, ils savent déjà où ils veulent aller. « Nous souhaitons réveiller l'amour de nos populations, surtout urbaines, pour le conte ; les transporter dans une atmosphère villageoise à travers une scénographie particulière. Nous voulons aussi partager avec elles de bons moments de retrouvailles, de cultures partagées autour des arts de la parole », explique Flopy Mendosa, de son vrai nom Florence Affoué Kouadio.

Pour le lancement de ce concept, elle et son équipe ont séduit le beau public qui a effectué le déplacement à l'Insaac, le vendredi 13 octobre dernier. Après cette première réussie, «Paroles au clair de lune» partira à l'assaut des communes d'Abidjan et leurs quartiers, notamment les cités. Au regard de ce que l'on a vu à l'Insaac, l'aventure s'annonce passionnante.