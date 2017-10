Cote d'Ivoire: Littérature - "Alassane Ouattara, architecte et grand bâtisseur de la côte d'ivoire nouvelle"

Mais, Diabagaté Alliagui ne se contente pas que des « voyants verts », il souligne aussi les faiblesses du pouvoir Ouattara notamment le retard d'amorçage de la Couverture Maladie Universelle, le balbutiement du programme des logements sociaux, la non application du décret de l'allègement des conditions de location immobilière ou encore l'inefficacité des méthodes de sensibilisation et d'opérationnalisation des plans d'action.

Ensuite, l'auteur attaque son sujet, avec point de départ l'investiture du président Alassane Ouattara, le samedi 21 mai 2011 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Point de départ véritable de la reconstruction du pays, après une décennie de crise militaropolitique et aussi de gestion scabreuse du régime frontiste. Justement, Diabagaté Alliagui rappelle, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, qu'Alassane Ouattara a hérité d'un pays en piteux état : une armée déglinguée, une administration en lambeaux, le saccage des édifices publics, la disparition de plus de 4000 véhicules administratifs...

Dans une démarche assez méthodique, cet ancien de la diaspora, rentré au pays, après avoir vécu de longues années aux EtatsUnis d'Amérique, signe une œuvre qui dresse le bilan des six ans de l'administration Ouattara. Le livre s'ouvre sur un rappel historique important, le parcours de M. Dramane Ouattara. Il explique comment le père du chef de l'Etat, ancien instituteur devenu homme d'affaires prospère, a contribué à la formation des cadres de ce pays et joué un rôle majeur dans l'assistance sociale à la disposition des autorités des années 50-60.

Un ouvrage illustré et aéré, assez digest qui se parcourt d'un trait, mais au contenu dense. « Alassane Ouattara, architecte et grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire nouvelle », c'est l'intitulé du livre que vient d'éditer la Fondation El Hadj Dramane Ouattara (FEDO), sous la plume de Diabagaté Alliagui.

