Kenya: Présidentielle au Kenya - Des ambassadeurs étrangers se mobilisent

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et le Président de la Commission de… Plus »

Dimanche soir, l'opposant a appelé à des manifestations mardi et mercredi, il doit prononcer un discours important la veille du vote. D'ici là, les chancelleries espèrent qu'il ne jettera pas de l'huile sur le feu et que finalement il participera bien à la présidentielle.

A présent, il est toujours possible de repousser encore un peu puisque l'IEBC avait 60 jours pour organiser ce scrutin après son annulation le 1er septembre. Quant à savoir s'il faut repousser au-delà de la date fixée, les ambassadeurs disent que c'est aux Kenyans de décider, à la Cour suprême, à la commission électorale et non à eux.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.